Die Ukraine und Russland haben erneut Hunderte Kriegsgefangene ausgetauscht. Jeweils 205 Menschen seien freigelassen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der Austausch sei unter Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate an der belarussisch-ukrainischen Grenze erfolgt. Eine ukrainische Bestätigung für den Vorgang stand noch aus. Zuletzt hatten die beiden Kriegsparteien im April Gefangene ausgetauscht. Unterdessen meldete Russland mehrere ukrainische Drohnenangriffe. Die Luftabwehr habe in der Nacht auf Dienstag 105 ukrainische Drohnen abgeschossen, berichtet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Nach Angaben des Bürgermeisters von Moskau, Sergej Sobjanin, habe die russische Luftabwehr allein mindestens 19 ukrainische Drohnen im Anflug auf Moskau unschädlich gemacht.