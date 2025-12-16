In Moskau hat man die Gespräche in Berlin bereits abgelehnt, bevor sie überhaupt begonnen hatten. Denn in Berlin, so lässt sich die Propaganda des Kreml zusammenfassen, haben die Europäer versucht, einen für Russland günstigen und von US-Präsident Donald Trump abgesegneten Friedensplan zu verfälschen. „Der Beitrag der Ukraine und der Europäer zu diesen Papieren wird kaum konstruktiv sein“, hatte Wladimir Putins außenpolitischer Berater Jurij Uschakow bereits am Sonntag gesagt, „das ist das Problem.“