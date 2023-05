Russland:Ein hoher Einsatz

Russische Soldaten im Mai 2022 im besetzten Cherson. Etwa zu dieser Zeit ging auch Jurij Markow an die Front in der Ukraine.

Mit 64 Jahren beschloss der Russe Jurij Markow, freiwillig an der Front in der Ukraine zu kämpfen. Er glaubt an das, was Wladimir Putin erzählt. Aber auf die versprochene Entschädigung für seine Verletzungen wartet er noch immer.