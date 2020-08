Von Daniel Brössler und Julian Hans, Berlin/München

Detailansicht öffnen Auf diesem Selfie wirkt der Kremlkritiker, umringt von seiner Sprecherin und zwei Männern, noch nicht sehr krank. Das Foto ist im Shuttle zu dem Flugzeug entstanden, in dem Alexej Nawalny später bewusstlos wurde. (Foto: Gluchinskiy/dpa)

In der sibirischen Stadt Omsk war es bereits früher Abend, als am Freitag eine Nachricht aus der drei Zeitzonen weiter westlich gelegenen Hauptstadt Moskau dem Durcheinander um die Rettung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny eine weitere Wirrung hinzufügte: Eine offizielle Bitte, Nawalny zur Behandlung nach Deutschland bringen zu lassen, sei nicht eingegangen, sagte Putins Sprecher Dmitrij Peskow. Aus Sicht des Kreml spreche überhaupt nichts gegen eine Verlegung des 44-Jährigen. "Das ist ausschließlich eine medizinische Entscheidung", sagte Peskow. "Die Behandlung von Patienten ist nicht Sache des Kreml. Wir sind keine Ärzte."

Kurz darauf veröffentlichte Nawalnys Team ein Schreiben seiner Frau Julia, in dem sie Putin um Erlaubnis gebeten hatte, ihren Mann ausfliegen zu lassen. Peskow wollte von solchen Überlegungen nur aus den Medien erfahren haben.

Das war an diesem Tag nicht die erste Verwirrung. Während am Morgen eine Spezialmaschine mit medizinischer Ausrüstung und Ärzten an Bord aus Nürnberg bereits im Anflug auf Omsk war, erfuhren Nawalnys Freunde, dass der Politiker nicht transportiert werden dürfe. "Ein Polizist kam ins Zimmer des Chefarztes und sagte: Diese Substanz haben wir gefunden und zeigte dem Chefarzt etwas auf dem Telefon", sagte Iwan Schdanow, der Direktor der von Nawalny gegründeten Stiftung zur Bekämpfung der Korruption.

Um welche Substanz es sich handle, hätten die Polizisten nicht verraten, angeblich um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Sie hätten nur erklärt, dass es sich um eine gefährliche Substanz handle: "Sie sagten, sie ist nicht nur für Alexej bedrohlich, sondern auch für die Menschen in seiner Nähe. Alle, die mit ihm zu tun haben, müssten Schutzkleidung tragen."

Die lauten Schreie wären eine ungewöhnlich heftige Reaktion auf eine Unterzuckerung

Am Freitagabend dann kam eine andere, für die Familie und die Unterstützer des Kremlkritikers positive Nachricht aus Sibirien: Nawalny darf nun doch zur Behandlung ins Ausland geflogen werden. Das teilten die behandelnden Ärzte in Omsk gegen 21 Uhr Ortszeit mit, meldete die russische Agentur Interfax. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch bestätigte dies. Zuvor hatte Nawalnys Anwalt die Ausreise seines Mandanten mit juristischen Mitteln erzwingen wollen und ein Schnellverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gestrebt. Bei dem Gericht in Straßburg ging ein Antrag für eine sogenannte einstweilige Maßnahme ein, wie die Justiz mitteilte - falls die russischen Ärzte und Behörden Wort halten, wäre dieses Verfahren überflüssig. Seit Nawalny in Omsk behandelt wird, ändert sich der offizielle Informationsstand teils im Stundentakt. Gegen Mittag Ortszeit hatte ein Vertreter der Klinik die Meldung über den Fund einer Substanz in Nawalnys Körper wieder zurückgenommen, weder im Blut noch im Urin des Patienten seien Spuren eines Giftes gefunden worden. "Deshalb gehen wir davon aus, dass der Patient nicht vergiftet wurde", sagte Alexander Murachowskij, der Chefarzt der Notfallklinik No1 in Omsk. Später verlas er noch eine fahrige Erklärung, wonach Nawalny eine Stoffwechselstörung habe, die etwa durch einen plötzlichen Abfall des Blutzuckerspiegels im Flugzeug ausgelöst worden sein könnte. In einem Video, das ein Passagier während des Notfalls an Bord am frühen Donnerstagmorgen aufgenommen hatte, hört man eine männliche Stimme vor Schmerzen schreien. Das wäre eine ungewöhnlich heftige Reaktion auf eine Unterzuckerung. Margarita Simonjan, die Chefin der staatlichen Propagandaholding Rossija Sewodnja, schrieb zynisch auf Twitter: "Hätten sie ihm ein Löffelchen Zucker gegeben, wäre nichts passiert."

Schon am Donnerstagabend hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angeboten, Nawalny "in deutschen Krankenhäusern alle gesundheitliche Hilfe zuteil werden lassen". Das Auswärtige Amt nahm Kontakt zu den russischen Behörden auf, "um zu einer professionellen und transparenten Lösung dieses humanitären Notfalls beitragen zu können", so eine Sprecherin.

Die Nachricht, dass die Ärzte in Omsk aus medizinischen Gründen einen Transport ablehnen, war in Berlin mindestens mit Skepsis aufgenommen worden. "Es ist zumindest sehr realistisch, dass es für die Verhinderung der Ausreise Nawalnys nicht nur medizinische Gründe gibt", sagte die Vorsitzende des Menschenrechts-Ausschusses des Bundestages, Gyde Jensen (FDP), der SZ. Betrachte man den Modus Operandi, scheine "auch der Vorwurf, dass das Regime Putin hinter dem Giftanschlag steckt, keinesfalls aus der Luft gegriffen". Zumindest nach eigenem Bekunden tat sie das. Es stehe "offensichtlich der schwere Verdacht einer Vergiftung im Raum", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Daher gelte: "Die Umstände des Falles müssen vollständig und transparent aufgeklärt werden." Priorität habe, dass das Leben von Nawalny "gerettet werden kann und dass er genesen kann". Nawalnys Mitstreiter in Omsk besorgt vor allem die Präsenz der Polizei und offensichtlich auch von Mitarbeitern des Geheimdienstes in der Klinik. Allein im Arbeitszimmer des Chefarztes hielten sich ständig drei Männer in Zivil auf, die weder sagten, wer sie seien, noch zu welchem Zweck sie sich dort aufhielten, schrieb Nawalnys Sprecherin auf Twitter.

Als die Spezialisten des deutschen Rettungsfliegers am Donnerstagabend in die Omsker Klinik kamen, wurde Julia Nawalnaja von Polizisten und Sicherheitspersonal des Krankenhauses daran gehindert, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. "Die haben einen regelrechten Spezialeinsatz durchgeführt, um einen Kontakt zwischen Julia Nawalnaja und den deutschen Notfallärzten zu verhindern", teilte Jarmysch mit.

Chefarzt Alexander Murachowskij habe dann erklärt, nach Beratung mit den deutschen Ärzten sei entschieden worden, Nawalny in Omsk zu belassen. "Eine glatte Lüge", so seine Sprecherin. Seine Familie und seine Unterstützer wollten sich damit nicht abfinden - und könnten nun Erfolg haben. Am Abend twitterte Nawalnys Hausärztin Anastasia Wasiljewa, der Flug könne gegen Mitternacht Ortszeit starten.