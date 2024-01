Ein russisches Militärtransportflugzeug mit möglicherweise 74 Menschen ist am Mittwoch über dem Gebiet Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine abgestürzt. Niemand habe überlebt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Es beschuldigte ebenso wie das russischen Außenministerium die Ukraine, dass diese die Iljuschin Il-76 mit Raketen aus westlichen Waffensystemen abgeschossen habe. Neben 65 ukrainischen Gefangenen seien sechs Besatzungsmitglieder und drei Wachleute an Bord gewesen. Die Gefangenen seien zu einer geplanten Austauschaktion transportiert worden, Kiew habe gewusst, dass es üblich sei, Kriegsgefangene mit Militärtransportmaschinen zum Flugplatz Belgorod zu bringen. Für diese Angaben gab es keine andere Bestätigung. Das ukrainische Verteidigungsministerium und die Luftwaffe waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Ein Berater von Präsident Wolodimir Selenskij, Mychailo Podoljak sagte Reuters, es brauche etwas Zeit, um sich ein klareres Bild zu verschaffen. Erst dann werde es Stellungnahmen seitens der Ukraine geben. Der Absturz wurde aber auch von ukrainischer Seite bestätigt. Das Nachrichtenportals Ukrajinska Prawda in Kiew berichtete, es sei ein Gefangenenaustausch geplant gewesen. Ukrajinska Prawda berief sich dabei auf eigene Quellen und berichtete außerdem, das ukrainische Militär habe in der Maschine russische Flugabwehrraketen S-300 vermutet. In sozialen Medien kursierte ein Video, das den Moment des Absturzes am Morgen zeigen soll. Zu sehen ist darauf aus großer Entfernung eine Detonation in Bodennähe, nach der eine große schwarze Wolke aufsteigt. Die Absturzstelle liegt den russischen Angaben zufolge bei dem Ort Jablonowo. Dieser befindet sich 50 Kilometer nordöstlich von Belgorod wie auch etwa 50 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.