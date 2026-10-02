Der Freitag war kein guter Tag für russische Fluggäste. Kurz nach Mitternacht wurde in Wolgograd alles gestoppt, die Nachricht kam um 0:27 Uhr. Die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija stellte alle Starts und Landungen ein, wegen „dauerhafter Angriffe feindlicher Drohnen “. Ein paar Stunden später in Kasan, der Hauptstadt der russischen Republik Tatarstan: Elf Abflüge verspäteten sich, dazu 15 Landungen, zeitweise wurde der Betrieb am Flughafen wegen Drohnenalarms ausgesetzt, wie die Onlinezeitung business-gazeta.ru berichtete . Aber auch das war nicht alles.

Viele Dutzende Verspätungen und Ausfälle gab es am Freitag an den Moskauer Flughäfen Scheremetjewo und Wnukowo, in Sankt Petersburg, in Sotschi und Krasnodar am Schwarzen Meer. Nicht immer wurde gesagt, warum. Klar ist aber: Es ist komplizierter geworden auf Russlands Flughäfen.

„Der russische Luftraum wird vollkommen unsicher“, warnt Selenskij

Am 1. September hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij Aufsehen erregt, als er auf X und in einer Videobotschaft jede internationale Fluglinie warnte, die im russischen Luftraum unterwegs sei, jede Versicherungsgesellschaft, jeden, der immer noch die wichtigsten russischen Flughäfen nutze: „Der russische Luftraum wird vollkommen unsicher“, sagte er.

Er wolle damit keinesfalls die zivile Luftfahrt bedrohen, sondern eher zur Vorsicht mahnen, sagte Selenskij. Der Himmel über Russland sei derzeit für ukrainische Drohnen da und nicht für die zivile Luftfahrt – solange dieser Krieg andauere. Kremlchef Wladimir Putin sprach am Tag darauf von „staatlichem Terrorismus“, obwohl er selbst jeden Tag mit Raketen die Ukraine angreifen lässt. Der russische Verkehrsminister Andrej Nikitin sagte, er werde keine nennenswerte Störung der zivilen Luftfahrt zulassen.

Doch kaum hatte Selenskij seine Warnung ausgesprochen, zeigte sie erste Wirkung. Air Tanzania setzte „aus Sicherheitsgründen“ Flüge nach Moskau kurzfristig aus. Die türkische Gesellschaft Pegasus Airlines strich umgehend mehrere Moskau-Verbindungen, sprach aber offiziell nur von „technischen und operationellen Gründen“. Schon kurz darauf flog sie wieder normal nach Flugplan. Allerdings fielen allein am zweiten Tag nach Selenskijs Äußerung an fünf russischen Flughäfen 169 Flüge aus. Das sei ein Rekordwert, schrieb die Nowaja Gaseta Europa.

Seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine ist der ukrainische Luftraum für die zivile Luftfahrt komplett gesperrt. Doch auch im angreifenden Russland ist der zivile Luftverkehr inzwischen stark betroffen. Das gilt besonders, seitdem sich der Krieg auch zu einem intensiven Drohnenkrieg entwickelt hat und die Ukraine bei ihren Angriffen immer weiter in russische Gebiete eindringt. Dort zielt sie vor allem auf die Öl- und Gas-Infrastruktur, zuletzt auf Warenhäuser der großen Onlineversand-Händler. Doch sie trifft dabei auch den Flugbetrieb.

Viele halten eine mühselige Zugreise offenbar für planbarer

Im August wurde nach einem Bericht der russischsprachigen Ausgabe von Moscow Times fast tausendmal vorübergehend der Betrieb an einem Flughafen in Russland geschlossen. Dabei seien insgesamt 32 Flughäfen betroffen gewesen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf das Unternehmen Osprey Flight Solutions, das sich auf die Analyse von Flugsicherheit spezialisiert hat. Allein in diesem Sommer habe es 2182 Fälle von befristeten Schließungen gegeben, mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Betroffen sind vor allem die europäischen Gebiete in Russland, die wichtigen Flughäfen in Moskau, Sankt Petersburg und in Sotschi.

Für Russland ist der Flugverkehr besonders wichtig. Es ist der Fläche nach das größte Land der Erde, die Entfernungen sind immens, mehrere tausend Kilometer sind es von Moskau zu den Großstädten in Sibirien und im Fernen Osten. Im Zug oder mit dem Auto bräuchte es eine Woche, um die knapp 9000 Kilometer von Moskau nach Wladiwostok zu schaffen. Dauerhafte Verzögerungen und Ausfälle im Flugverkehr dürften deshalb auch wirtschaftlich spürbar werden. „Falls Moskau als Drehkreuz im Luftverkehr für eine Woche lang gelähmt wäre, würde das ganze Land dies deutlich merken“, zitiert Radio Free Liberty den Luftfahrtexperten Alexander Lanetskij.

Russische Fluggesellschaften hatten nach Angaben von Rosawiazija im Sommer bereits sieben Prozent weniger Passagiere. Viele Menschen im europäischen Teil Russlands halten eine Zugreise derzeit offensichtlich für planbarer. Im russischen Internet häufen sich Serviceseiten darüber, wann Fluggäste Recht auf Entschädigungen bei stundenlangen Verspätungen oder Ausfällen haben, auf kalte Getränke, eine warme Mahlzeit oder eine Unterkunft.

Als am Freitag eine Maschine vom Sankt Petersburger Flughafen Pulkowo nach Tiflis in Georgien wieder einmal große Verspätung hatte, postete ein Passagier auf der Kommentarseite der Zeitung fontanka.ru.: „Als wären wir nach Amerika geflogen. Elf Stunden im Flugzeug – das ist neue russische Realität.“