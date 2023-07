Als Reaktion auf die Ausweisung russischer Botschaftsmitarbeiter aus Finnland verweist Moskau neun finnische Diplomaten des Landes. Außerdem werde das finnische Generalkonsulat in St. Petersburg von Oktober an geschlossen, teilte das russische Außenministerium am Donnerstag mit. Das Außenamt bestellte den finnischen Botschafter, Antti Helanterä, ein und warf Finnland eine "konfrontative antirussische Politik" in vielen Bereichen vor. Unter anderem würden Russen bei der Erteilung von Einreisevisa nach Finnland diskriminiert. Außerdem stelle der Beitritt Finnlands zur Nato eine Bedrohung für die Sicherheit Russlands dar. Finnland ist seit Anfang April Mitglied der Verteidigungsallianz.