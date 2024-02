Bei Protesten von Angehörigen der für den Ukraine-Krieg mobilisierten Russen in Moskau hat die Polizei Medien zufolge Dutzende Menschen festgenommen. 27 Personen, die auf dem Manege-Platz vor dem Kreml abgeführt wurden, seien in das nächste Polizeirevier überstellt worden, berichtete das unabhängige Internetportal Sota am Samstag. Die Polizei nahm nur Männer und offenbar gezielt Journalisten fest, auch ausländische. Unter ihnen waren ein für den Spiegel tätiger Fotograf und ein Videojournalist, der für die Agentur AFP arbeitet. Die Journalisten wurden nach einigen Stunden freigelassen, teilte die Gruppe OVD-Info mit, die über Versammlungsfreiheit berichtet. Unterstützer des Protests wurden demnach noch festgehalten, als die Medienvertreter die Polizeistation verlassen konnten. Zu der Protestaktion hatte die Bewegung "Putj domoi" ("Weg nach Hause") aufgerufen, die Ehefrauen mobilgemachter Russen gegründet haben.