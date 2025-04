Ein wegen seiner Kritik an Moskaus Kriegsführung bekannt gewordener ehemaliger russischer General soll für fünf Jahre ins Straflager. Ein Militärgericht südlich von Moskau verurteilte Iwan Popow, weil er an einem Diebstahl von Metallteilen beteiligt gewesen sein soll. Zudem wurde ihm der militärische Rang des Generals entzogen. Der Militär selbst beteuerte stets seine Unschuld und wollte wieder in den Krieg zurückkehren. Das Gericht lehnte dies ab. Popows Anwalt will gegen das Urteil in Berufung gehen.