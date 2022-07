Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Der Bundeskanzler brauchte genau zwei Sätze, um eine Debatte abzubinden, die in der Ampel-Koalition derzeit kaum jemand führen will. Gefragt nach der Rolle von Atomwaffen angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine, sagte Olaf Scholz beim Nato-Gipfel in Madrid: "Die Nato hat hier seit Jahren eine Strategie, die sie weiter verfolgt. Das ist etwas, das wir so weiterführen, wie wir das seit Jahrzehnten tun."