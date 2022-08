Passkontrolle in Iwangorod an der russisch-estnischen Grenze. Die baltischen Staaten haben die Visavergabe an Russen bereits eingeschränkt.

Von Silke Bigalke, Moskau

Natürlich entstünden jetzt Schlangen bei den Visa-Anträgen, hat die Beraterin schon vor Tagen gewarnt. Natalja Wolkowa arbeitet bei "Visachod" in Moskau. Das Unternehmen hilft russischen Staatsbürgern gegen eine Gebühr bei den Anträgen, trägt die nötigen Dokumente für das Visum in die entsprechende Botschaft. Doch auf einen Termin dort - und auf das Visum - müssen ihre Kunden nun oft immer länger warten. Das hat mehrere Gründe: Einige EU-Länder, etwa Polen und Estland, haben die Anzahl der Visa, die sie an Russen ausgeben, bereits im Alleingang beschränkt. Andere mussten ihr Personal in Moskau reduzieren, nachdem der Kreml Botschaftsmitarbeiter ausgewiesen hatte. Die Niederlande beispielsweise stellen aus diesem Grund schon seit April keine Visa mehr in Russland aus, abgesehen von humanitären.