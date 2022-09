Von Björn Finke, Paul-Anton Krüger und Kassian Stroh, Brüssel/Berlin

Die EU will weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. Darauf haben sich die Außenminister der 27 EU-Mitgliedstaaten bei einem informellen Treffen am Rande der UN-Generalversammlung in New York geeinigt. Das geplante achte Sanktionspaket ist eine Reaktion auf eine weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs durch Russlands Präsident Wladimir Putin: Während sich Staats- und Regierungschefs aus aller Welt im Zeichen der Völkerverständigung in New York versammelten, hatte Putin in einer Fernsehansprache eine Teilmobilmachung angekündigt und indirekt mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. 300 000 Reservisten sollen die russischen Truppen in der Ukraine nun verstärken.

Auch die Außenminister der G-7-Staaten, also von Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan, Kanada und den USA, kündigten weitere gezielte Strafmaßnahmen an und vereinbarten, den wirtschaftlichen und politischen Druck auf Russland aufrechtzuerhalten. Das erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock als Vorsitzende nach einem Treffen der Minister in New York. Sie stellten klar, dass die Annexion weiterer Teile des Staatsgebiets der Ukraine durch Russland ebenso wenig anerkannt würden wie die von Russland angekündigten Referenden in den Bezirken Luhansk, Donezk und Cherson, die an diesem Freitag beginnen sollen.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte nach dem Treffen der EU-Außenminister, dass die Europäische Union "neue restriktive Maßnahmen sowohl auf persönlicher als auch auf sektoraler Ebene ergreifen" werde. Die EU-Staaten erwägen zum einen, weiteren russischen Funktionären die Einreise in die EU zu verbieten; deren Vermögen in Europa soll eingefroren werden. Bislang betrifft diese Art von Sanktionen 1206 Personen. Zum anderen plant die EU offenbar zusätzliche Beschränkungen für Ein- und Ausfuhren. Borrell sagte, dass die neuen Strafen dem russischen Technologiesektor schaden sollten. Schon jetzt gibt es eine lange Liste wichtiger Produkte, die nicht nach Russland verkauft werden dürfen, etwa Computerchips oder Ersatzteile für Flugzeuge. Es geht nun offenbar um Sanktionen gegen weitere Banken oder Handelsbeschränkungen für zusätzliche Güter wie Kohleprodukte oder Stahl.

Im Gespräch ist seit dem G-7-Gipfel im Juni in Elmau auch eine Preisobergrenze für russische Ölexporte in alle Welt. In der EU tritt Ende des Jahres ohnehin ein Einfuhrverbot für per Tankschiff transportiertes russisches Öl in Kraft. Nur über die Druschba-Pipeline darf weiter Öl nach Ungarn, Tschechien und in die Slowakei fließen. Vor drei Wochen verständigten sich aber die Finanzminister der G 7, an einem weltweit gültigen Preisdeckel zu arbeiten. Dieser Initiative könnte sich die EU nun als Ganzes anschließen. Der Plan setzt bei den Schiffsversicherern an: Öltanker mit russischer Ware sollen demnach nur dann Versicherungen abschließen und andere Dienstleistungen in Anspruch nehmen dürfen, wenn das Öl zu einem nicht zu hohen Preis verkauft wurde, zum Beispiel nach Afrika oder Asien.

Über die Details neuer Sanktionen berät die EU-Kommission jetzt mit den Mitgliedstaaten. Für jede Verschärfung ist Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten erforderlich. Eine Äußerung des Putin-freundlichen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zeigt, dass die Einigung auch dieses Mal nicht einfach werden dürfte. Er sagte laut der regierungsnahen Tageszeitung Magyar Nemzet, die Strafmaßnahmen seien den Europäern "von den Brüsseler Bürokraten aufgezwungen" worden. Ungarn dringt darauf, die Sanktionen gegen Russland spätestens bis Ende des Jahres wieder aufzuheben.

Russland erwägt im Gegenzug höhere Ausfuhrzölle auf Pipeline-Gasexporte. Finanzminister Anton Siluanow sagte am Donnerstag in einer im Fernsehen übertragenen Regierungssitzung, auch die Einführung von Ausfuhrzöllen auf Düngemittel und Kohle sei denkbar.

In der Bevölkerung regt sich erstmals seit mehr als einem halben Jahr wieder breiter öffentlicher Protest. In mehreren Städten sind am Mittwoch Menschen auf die Straße gegangen. Schätzungen oder gar offizielle Zahlen gibt es dazu bisher nicht. Aber eine Zählung durch die Betreiber des Bürgerrechtsportals OWD-Info, die von mehr als 1300 Festnahmen in gut drei Dutzend Orten berichten. Die Behörden in Russland machen dazu keine Angaben.

Die Nachfrage nach Direktflügen von Moskau nach Istanbul in der Türkei ist seit Mittwoch stark gestiegen. Der finnische Grenzschutz beobachtete am Donnerstag auch mehr Einreisen aus Russland - allerdings handelte es sich laut der Nachrichtenagentur Reuters um einen moderaten Anstieg: Am Mittwoch seien 4800 Personen eingereist. Das russische Präsidialamt bezeichnete Berichte, dass russische Männer massenweise das Land verlassen, als übertrieben.