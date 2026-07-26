Russland hat die Ukraine in der Nacht zum Sonntag erneut massiv mit Angriffen aus der Luft überzogen. In der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurde eine 40 Jahre alte Frau getötet, wie der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, auf Telegram mitteilte. Verletzt wurden demnach neun Menschen, darunter auch ein zehnjähriger Junge. In der Hauptstadt Kiew wurden Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge mindestens drei Menschen verletzt. Der ukrainische Zivilschutz teilte mit, dass es Feuer in drei Stadtteilen infolge russischen Beschusses gegeben habe, die alle gelöscht worden seien. Insgesamt habe Moskaus Militär in dieser Woche fast 1700 Drohnen, mehr als 1630 Gleitbomben und 95 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt, davon seien mehr als die Hälfte ballistische Raketen gewesen.