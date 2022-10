Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Keine Frage, Staatshilfen sind wichtig - Staatshilfen allein aber werden das Problem nicht lösen: So jedenfalls lässt sich der Abschlussbericht der "Unabhängigen ExpertInnenkommission Gas und Wärme" zusammenfassen, die sechs Wochen lang über Maßnahmen gegen die Energiekrise in Deutschland gebrütet hatte und an diesem Montag ihren Abschlussbericht an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) übergeben hat. Demnach sollen Bürger und Betriebe einerseits mit Hilfe jener Gaspreisbremse entlastet werden, die das Gremium schon Mitte Oktober skizziert hatte und bei der die Regierung einen Teil des Energieverbrauchs subventioniert. Zugleich empfehlen die Fachleute jedoch, auch die Kunden selbst in die Pflicht zu nehmen und sie zu Einsparungen von mindestens 20 Prozent beim Gasverbrauch anzuhalten. "Einsparen ist die sinnvollste Energiequelle", heißt es in dem Bericht, an dem fast zwei Dutzend Vertreter von Wirtschaft, Gewerkschaften, Wissenschaft und Sozialverbänden mitgewirkt hatten.