Das russische Parlament hat die Altersobergrenze für Einberufungen zum Militärdienst um drei Jahre auf 30 angehoben. Die Staatsduma in Moskau beschloss am Dienstag die Gesetzesänderung in zweiter und dritter Lesung sie soll zum Jahreswechsel in Kraft treten. Bisher liegt die Obergrenze bei 27 Jahren. Das Mindestalter sollen 18 Jahre bleiben. Zunächst hatten die Gesetzgeber versichert, es solle schrittweise auf 21 Jahre erhöht werden. Wehrpflichtige dürfen zudem das Land nach Zustellung des Einberufungsbescheids nicht mehr verlassen. Aufgrund früherer Gesetzesänderungen müssen die Bescheide nicht mehr persönlich überreicht werden, es reicht, wenn die Person in einem Online-Register erfasst wird. Bei Nichterscheinen sollen russischen Wehrpflichtigen zudem erhöhte Geldstrafen von bis zu 30 000 Rubel (rund 300 Euro) drohen.