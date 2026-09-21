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Stimmabgabe für das ParlamentRusslands Unterdrückungsapparat funktioniert

Lesezeit: 3 Min.

Mitglieder der Wahlkommission leeren eine Urne im besetzten Donetsk.
Mitglieder der Wahlkommission leeren eine Urne im besetzten Donetsk.
STRINGER/AFP

Keine Nachricht, sondern Vollzug: Die Kremlpartei sichert sich in der Staatsduma wie erwartet die Mehrheit. Doch wozu wird Putin das Ergebnis nutzen?

Von Silke Bigalke, Moskau

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Bei russischen Abstimmungen stehen die Gewinner meist schon fest, bevor die erste Stimme abgegeben wurde. Das Ergebnis der Wahl am Wochenende – die Zweidrittelmehrheit der Kremlpartei Einiges Russland – ist also weniger eine Nachricht als eine Vollzugsmeldung. Wenn es bei früheren Wahlen etwas zu berichten gab, dann waren es die häufig sehr sichtbaren Manipulationsversuche. Doch diese haben die Behörden inzwischen nahezu unsichtbar werden lassen, indem sie die Gruppe Golos, die sich für Wahlrechte eingesetzt und Verstöße öffentlich gemacht hat, 2025 zur „unerwünschten Organisation“ erklärten.

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