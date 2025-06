Kein Wort bisher aus dem Kreml nach der ukrainischen Attacke. Und in der knappen Meldung des Verteidigungsministeriums steht nicht mal das Allernötigste. Der Ukraine gelingen die vielleicht folgenschwersten Angriffe für die russische Armee auf russischem Boden. Und in Moskau herrscht dröhnendes Schweigen. Selbst russische Hardliner, die sonst gern mit Vergeltung und dem dritten Weltkrieg drohen, schweigen noch. Womöglich sucht der Kreml erst den richtigen Spin, um aus dieser Demütigung doch noch irgendwie eine Erfolgsmeldung zu drehen.

Kiew habe „einen Terroranschlag mit FPV-Drohnen auf Flugplätze in den Regionen Murmansk, Irkutsk, Iwanowo, Rjasan und Amur verübt“, meldete das Verteidigungsministerium am Sonntag, also mit ferngesteuerten First-Person-View-Drohnen. An drei der genannten Standorte seien die Anschläge abgewehrt worden, in Murmansk und Irkutsk aber seien „Flugeinheiten“ in Brand geraten. Opfer habe es keine gegeben.

An dieser knappen Meldung also hielten sich die russischen Staatsmedien in den Stunden nach der ukrainischen „Operation Spinnennetz“ fest. Kaum eine Minute widmeten wichtige Nachrichtensendungen am Sonntag der Sache. Feindliche Drohnen, die bis nach Irkutsk fliegen? Eigentlich hätte es in Russland kein anderes Thema geben dürfen.

In den sozialen Medien verbreiten sich dann auch schnell die Bilder von brennenden Kampffliegern, Anwohner filmten schwarze Rauchsäulen. Was fehlte, war die Einordnung, nur einige Militärblogger und patriotische Kriegsbeobachter beklagten das Ausmaß der Katastrophe: „Ein schwarzer Tag für unsere strategische Luftfahrt“, schrieb etwa Alexander Koz auf Telegram. Der Krieg sei aber nicht vorbei, und nun sei es notwendig „mit voller Kraft zuzuschlagen, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen“.

„Einmalige Verluste“: Rauch über einem Militärflughafen bei Irkutsk. (Foto: Governor of Irkutsk Region/via REUTERS)

Der Telegramkanal Rybar, dem gute Kontakte ins Verteidigungsministerium nachgesagt werden, versucht, den Schaden zu beziffern. Anders als das Ministerium listet er die zerstörten Flieger auf, mehrere Langstreckenbomber vom Typ Tu-95, dazu Tu-22-Ultraschallbomber, ein Transportflugzeug vom Typ An-12. Am Ende kommt er auf insgesamt 13, ohne das zu belegen. „Natürlich ist diese Zahl geringer als die von dem GUR angegebenen 40 strategischen Flugzeuge“, heißt es unter Verweis auf die russische Abkürzung für den ukrainischen Militärgeheimdienst in dem Kanal mit weit mehr als einer Million Leser. Aber auch dann seien „solch einmalige Verluste aufgrund von verbrecherischer Nachlässigkeit ein tragischer Verlust für die gesamte russische Luftflotte“. Wenn die Langstreckenbomber am Stützpunkt Olenja in Murmansk nicht gerade gewartet worden wären und Munition an Bord gehabt hätten, schreibt Rybar, wären die Verluste noch viel größer gewesen.

In den Staatsmedien herrscht seltsame Zurückhaltung

In den sozialen Medien Russlands vermischen sich dabei längst die Drohnenangriffe mit den beiden Zugunglücken in der Nacht auf Sonntag. Zwei Brücken waren in zwei russischen Grenzregionen eingestürzt, ein Gouverneur sprach von Explosionen. Dabei entgleisten ein leerer Güterzug und ein Zug mit mehreren hundert Passagieren an Bord. Sieben Menschen starben, mehr als 70 wurden verletzt. Die russischen Behörden schweigen bisher zu den Ursachen und haben auch niemanden konkret verdächtigt. „Gestern wurde dank der Bemühungen der Ukraine eine Brücke in der Region Brjansk zerstört“, schreibt trotzdem die Moskowskij Komsomolez am Montag. Für viele scheint längst ausgemacht, dass Kiew auch hinter den Brückeneinstürzen steckt.

In den Staatsmedien dagegen herrscht seltsame Zurückhaltung. Selbst der sonst so polemische Moderator Dmitrij Kisseljow beschränkt sich in seiner Sendung am Sonntagabend auf den knappen Text des Verteidigungsministeriums. Dann kommt er schnell zu den militärischen Erfolgen Russlands an der Front und später auch zu Deutschland, das laut Kisseljow mit Kanzler Friedrich Merz immer bedrohlicher werde. Er meint Merz' Unterstützung für die Ukraine.

Ein Politologe fordert nun den Einsatz von Atomwaffen

Weil sich niemand aus Kreml oder Regierung zu den Drohnenangriffen äußert, zitieren die Staatsmedien die wenigen halbwegs bekannten Kommentatoren, die sich vorwagen: „Es muss eine Antwort auf alle heutigen Angriffe geben, und es wird eine geben. Ich bin sicher“, schreibt Andrej Klischas, eines der prominenteren Mitglieder des Föderationsrates, auf Telegram. Nach dem Angriff auf die russischen Bomber, „sollten alle Verhandlungen mit der Ukraine für immer unterbrochen werden“, zitiert Moskowskij Komsomolez den Politologen Alexej Pilko, der es nach Russlands Nukleardoktrin nun sogar für legitim hält, „Atomwaffen gegen Ziele auf ukrainischem Territorium einzusetzen“. Der russische Militärexperte Juri Knutow sagt der Nachrichtenseite Wsgljad, die russischen Streitkräfte müssten nun unbedingt „massiver und härter gegen ukrainische Militäreinrichtungen und Infrastruktur vorgehen.“ Außerdem bräuchte Russland mehr Verkehrssicherheitskontrollen.

Das Verteidigungsministerium konzentriert sich schnell wieder auf Erfolgsmeldungen, listet beispielsweise auf, wie viele ukrainische Drohnen es in der Nacht zu Montag abgefangen hat, nämlich 162. Auf Telegram macht derweil ein Video die Runde, das Männer zeigt, die auf einem Lkw-Dach stehen. Offenbar werfen sie Steine nach unten auf die Ladefläche. Angeblich zerstören sie damit Drohnen, die im Lastwagen versteckt sind. Die Männer werden im Netz als Helden gefeiert.