Erneute ukrainische Drohnenangriffe haben Insidern zufolge die Raffineriekapazitäten in Russland seit Ende Oktober um rund 30 Prozent verringert. Die Angriffe verschärfen die Probleme Moskaus bei der Versorgung des Inlandsmarktes mit Kraftstoffen, wie zwei Brancheninsider der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag sagten. Dies wiegt umso schwerer, als das Land im Rahmen eines Exportabkommens mit US-Präsident Donald Trump weiterhin Diesel auf den Weltmarkt liefert.

Allein in der vergangenen Woche führten die ukrainischen Angriffe zu Betriebsunterbrechungen und Zwischenfällen in neun der 35 großen russischen Raffinerien. Am Montag traf eine Drohne die zweitgrößte Raffinerie des Landes in Kirischi nahe St. Petersburg. Dabei brach ein Feuer aus und eine Frau kam ums Leben, wie der Gouverneur der Region Leningrad mitteilte. Zudem wurden Anlagen in Rjasan, Jaroslawl und der Wolga-Region beschädigt. Die Gesamtkapazität der seit Ende Oktober betroffenen Werke beläuft sich auf rund 300.000 Tonnen (2,2 Millionen Barrel) pro Tag. Dies entspricht fast einem Drittel der gesamten russischen Primärkapazität von etwa 930.000 Tonnen. Der tatsächliche Rückgang der Rohölverarbeitung dürfte den Insidern zufolge bei bis zu 200.000 Tonnen täglich liegen.

Die Ukraine verstärkte die Angriffe, nachdem eine von Trump angekündigte Waffenruhe für Energieanlagen Ende Oktober nicht zustande gekommen war. Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte am Dienstag in einem Beitrag für die Zeitung Kommersant, die Ukraine ignoriere Trumps Aufforderungen, die Angriffe auf russische Energieanlagen einzustellen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte die Drohnenschläge in der vergangenen Woche als Reaktion auf anhaltende russische Angriffe auf das ukrainische Stromnetz, die Wärme- und die Wasserversorgung verteidigt. Moskau habe die von Partnern vorgeschlagenen Schritte zur Deeskalation abgelehnt, sagte er.