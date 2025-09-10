Etwa 19 russische Drohnen sind in Polens Luftraum eingedrungen, nahe der belarussischen Grenze wurde ein Wohnhaus getroffen. Ministerpräsident Donald Tusk erklärt, es werde Artikel 4 der Nato-Erklärung in Kraft gesetzt.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Auf den Handys in Polen ging am Morgen eine Warnung ein: „Im Zusammenhang mit der Neutralisierung von Objekten, welche die Staatsgrenzen verletzten, informieren Sie bitte die Behörden über Drohnen oder den Ort, an denen sie niedergingen. Nähern Sie sich ihnen nicht.“