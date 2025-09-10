Zum Hauptinhalt springen

Russische Drohnen über Polen„Das ist eine Konfrontation, die Russland der ganzen Welt erklärt“

Lesezeit: 3 Min.

Anwohner betrachten ein Wohnhaus in Wyryki, das von einer Drohne oder einem ähnlichen Objekt schwer beschädigt wurde.
Anwohner betrachten ein Wohnhaus in Wyryki, das von einer Drohne oder einem ähnlichen Objekt schwer beschädigt wurde. (Foto: Jakub Orzechowski / Agencja Wybo/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Etwa 19 russische Drohnen sind in Polens Luftraum eingedrungen, nahe der belarussischen Grenze wurde ein Wohnhaus getroffen. Ministerpräsident Donald Tusk erklärt, es werde Artikel 4 der Nato-Erklärung in Kraft gesetzt.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Auf den Handys in Polen ging am Morgen eine Warnung ein: „Im Zusammenhang mit der Neutralisierung von Objekten, welche die Staatsgrenzen verletzten, informieren Sie bitte die Behörden über Drohnen oder den Ort, an denen sie niedergingen. Nähern Sie sich ihnen nicht.“

