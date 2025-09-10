Auf den Handys in Polen ging am Morgen eine Warnung ein: „Im Zusammenhang mit der Neutralisierung von Objekten, welche die Staatsgrenzen verletzten, informieren Sie bitte die Behörden über Drohnen oder den Ort, an denen sie niedergingen. Nähern Sie sich ihnen nicht.“
Russische Drohnen über Polen„Das ist eine Konfrontation, die Russland der ganzen Welt erklärt“
Etwa 19 russische Drohnen sind in Polens Luftraum eingedrungen, nahe der belarussischen Grenze wurde ein Wohnhaus getroffen. Ministerpräsident Donald Tusk erklärt, es werde Artikel 4 der Nato-Erklärung in Kraft gesetzt.
Von Viktoria Großmann, Warschau
Krieg in der Ukraine:Tusk gibt Details zu abgeschossenen Drohnen bekannt
