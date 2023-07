Der ehemalige Geheimdienstoffizier und Ultranationalist Igor Girkin, bekannt unter dem Pseudonym Igor Strelkow, ist seiner Ehefrau zufolge in Moskau festgenommen worden. Ihm werde Extremismus vorgeworfen, teilte Miroslawa Reginskaja auf Telegram mit. Beamte des Ermittlungskomitees hätten ihn abgeführt. Girkin leitete 2014 den Aufstand der vom Kreml gelenkten Separatisten im ukrainischen Donbass-Gebiet. Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl wegen seiner Beteiligung am Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 im Jahr 2014 über dem Donbass vor. Girkin gilt zwar als klarer Befürworter des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, warf aber der militärischen Führung in Moskau Inkompetenz und Korruption vor.