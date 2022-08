Ein halbes Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin die Vergrößerung der russischen Armee angeordnet. Von 2023 an soll die Armeestärke insgesamt mehr als zwei Millionen Menschen umfassen, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Dekret hervorgeht. Konkret erhöht werden soll die Zahl der bewaffneten Kräfte, dazu zählen sowohl Vertragssoldaten als auch Wehrdienstleistende, um 137 000 auf rund 1,15 Millionen. Bei den restlichen Militärangehörigen handelt es sich um sogenanntes Zivilpersonal, etwa Verwaltungsangestellte. Eine offizielle Begründung für die Vergrößerung wurde nicht genannt. Das letzte Mal aufstocken ließ Putin die russischen Streitkräfte im Jahr 2017.