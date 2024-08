Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 haben westliche Staaten Vermögen der russischen Zentralbank in Höhe von schätzungsweise 300 Milliarden US-Dollar eingefroren. Rund 210 Milliarden Euro davon liegen in Europa. Es handelt sich um russische Devisenreserven, die Moskau in den vergangenen Jahren durch Rohstoffgeschäfte verdient hat. Die Erträge aus diesen Reserven möchte die EU der Ukraine zur Verfügung stellen. Die russische Zentralbank steht nicht auf der EU-Sanktionsliste. Daher wurden die russischen Devisenreserven auch nicht beschlagnahmt, sondern eingefroren. Die Gelder befinden sich weiter im Eigentum der russischen Zentralbank, sie dürfen aber nicht transferiert werden. Juristisch spricht man von einer „Immobilisierung“ der russischen Vermögenswerte. Einfrieren und Immobilisierung beschreiben denselben Effekt: Die russische Zentralbank wird am Zugriff auf ihre Währungsreserven in der EU gehindert. Inwieweit die Auslandsvermögen einer Zentralbank überhaupt beschlagnahmt und zur Schadensregulierung verwendet werden dürfen, ist juristisch ungeklärt. Notenbanken sind das Zentrum für die Saldierung des internationalen Handels – ihre Auslandsvermögen genießen sozusagen diplomatischen Schutz, zumindest bislang.