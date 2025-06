Von Silke Bigalke, Berlin

Jedes Jahr in Sankt Petersburg empfängt Putin die Leiter internationaler Nachrichtenagenturen. Letztes Mal wählte er dafür den Gazprom-Turm, die Journalisten saßen hoch über der Ostsee. Dieses Jahr bestellte er sie dann ins Konservatorium, eine Musikhochschule. Putin zeigt sich gerade auffällig oft in Bildungseinrichtungen, internationalen Gesprächspartner gibt er gerne Nachhilfe in Putinscher Weltsicht.