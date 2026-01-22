Deutschland weist im Zusammenhang mit der Festnahme einer mutmaßlichen Spionin für Russland ein Mitglied der russischen Botschaft in Berlin aus. Das teilte Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Rande eines Besuches in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba mit. Das Auswärtige Amt habe den russischen Botschafter einbestellt und die betreffende Person an der russischen Botschaft mit sofortiger Wirkung zur „Persona non grata“ (deutsch: Unerwünschte Person) erklärt.
SpionageverdachtDeutschland weist russischen Diplomaten aus
Lesezeit: 2 Min.
Verschärfung des Tons: Das Auswärtige Amt bestellt den russischen Botschafter ein und erklärt ein Mitglied der Botschaft zur „Persona non grata“. Russland kündigt eine Antwort an.
Von Sina-Maria Schweikle, Berlin
Exklusiv
Berlin und Brandenburg:Mutmaßliche Helfer des Kreml: Was hinter den Festnahmen steckt
Am Mittwoch ließ der Generalbundesanwalt drei Personen in Berlin und Brandenburg festnehmen. Sie sollen für Russland spioniert und von Moskau gesteuerte Milizen unterstützt haben.
Lesen Sie mehr zum Thema