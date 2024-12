Russland:Wie Putins Freunde Deutschland unterwandern

Von Christoph Koopmann

Annalena Baerbock drückte sich eigentlich klar und deutlich aus, als sie Mitte Juni am Rande einer Dienstreise in Finnland auf den russischen Krieg gegen die Ukraine zu sprechen kam. „Für uns als deutsche Bundesregierung ist vollkommen klar: Wir müssen als Europäische Union den Sanktionsdruck gegen Russland weiter aufrechterhalten“, sagte die deutsche Außenministerin. Dumm nur, dass dieselbe Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt gerade in Brüssel die Verhandlungen über neue Sanktionen gegen Russland verschleppte. Ausgerechnet in einem zentralen Punkt: Wie sich verhindern lässt, dass potenziell kriegswichtige Maschinen und Bauteile aus der EU nach Russland gelangen.