War das nun ein Geständnis nach Art des Kreml? „Wir werden unsere Methoden deutlich verschärfen, um all das zu zerstören, was Kiews Kriegsmaschinerie aus dem Westen speist. Und wir tun dies bereits“, sagte Russlands Langzeit-Außenminister Sergej Lawrow kürzlich im Staatsfernsehen. Nach dem missglückten Drohnenangriff auf den Leipziger Flughafen, der sich wohl gegen eine ukrainische Frachtmaschine richtete, hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) keinen konkreten Verdacht geäußert, aber gesagt: „Wir haben es hier mit einem Wettbewerb zu tun, der möglicherweise auch fremde Mächte mit einschließt.“ Das werde Teil der Ermittlungen sein. Hat sich die „fremde Macht“ nun zu erkennen gegeben?