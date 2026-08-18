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Deutsche Unterstützung der UkraineWadephul weist Lawrows Drohung als „absurde Propaganda“ zurück

Lesezeit: 2 Min.

War Russland für den Leipziger Drohnenvorfall verantwortlich? Eine Andeutung von Sergej Lawrow lässt aufhorchen.
War Russland für den Leipziger Drohnenvorfall verantwortlich? Eine Andeutung von Sergej Lawrow lässt aufhorchen. Alexander Zemlianichenko/Pool/AFP

Der deutsche Außenminister reagiert scharf auf eine Ankündigung des Russen, „all das zu zerstören, was Kiews Kriegsmaschinerie aus dem Westen speist“.

Von Daniel Brössler, Berlin

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War das nun ein Geständnis nach Art des Kreml? „Wir werden unsere Methoden deutlich verschärfen, um all das zu zerstören, was Kiews Kriegsmaschinerie aus dem Westen speist. Und wir tun dies bereits“, sagte Russlands Langzeit-Außenminister Sergej Lawrow kürzlich im Staatsfernsehen. Nach dem missglückten Drohnenangriff auf den Leipziger Flughafen, der sich wohl gegen eine ukrainische Frachtmaschine richtete, hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) keinen konkreten Verdacht geäußert, aber gesagt: „Wir haben es hier mit einem Wettbewerb zu tun, der möglicherweise auch fremde Mächte mit einschließt.“ Das werde Teil der Ermittlungen sein. Hat sich die „fremde Macht“ nun zu erkennen gegeben?

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