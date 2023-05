Zu der im April bekanntgewordenen gegenseitigen Ausweisung von russischen und deutschen Diplomaten hat sich am Montag ein Sprecher des Auswärtigen Amts geäußert. Er erklärte in Berlin: "Mit dem Ziel, die Präsenz russischer Nachrichtendienste in Deutschland zu verringern, war die Bundesregierung in den vergangenen Wochen in Kontakt mit der russischen Seite. In der Folge sind Mitte des Monats Angehörige der russischen Vertretungen in Deutschland ausgereist." Die Tätigkeit dieser Personen sei nicht im Einklang mit ihrem diplomatischen Status gestanden. Die russische Regierung habe eine entsprechende Zahl Angehöriger der deutschen Vertretungen in Russland zur Ausreise aufgefordert. Sie hätten am Montag Russland verlassen. "Anders als die ausgereisten Angehörigen der russischen Vertretungen in Deutschland", so der Sprecher, " haben sich unsere betroffenen Kolleginnen und Kollegen stets im Einklang mit ihrem diplomatischen Status verhalten."