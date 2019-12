Das russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter in Moskau einbestellt, um ihn über die Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus Deutschland zu informieren. Das berichteten russische Nachrichtenagenturen am Donnerstag unter Berufung auf Insider.

Vergangene Woche hatte das Auswärtige Amt in Berlin zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Hintergrund ist der Mord an einem Georgier im August in Berlin. Deutschland wirft Russland vor, bei den Ermittlungen in dem Mordfall nicht ausreichend zu kooperieren. Der Bundesanwaltschaft zufolge gibt es Anhaltspunkte dafür, dass der Mord entweder im Auftrag staatlicher Stellen der Russischen Föderation oder der Autonomen Tschetschenischen Republik verübt wurde.

Die russische Führung wies von Anfang an jeden Verdacht zurück. Nach der Ausweisung der beiden Diplomaten hatte der Kreml bereits angekündigt Schritte einzuleiten. Präsident Wladimir Putin hatte eine "spiegelgenaue" Reaktion angekündigt. Möglich wäre also, dass Russland zwei deutsche Diplomaten ausweist.

Ein Tschetschene mit georgischem Pass war im August in einem kleinen Park in Berlin-Moabit getötet worden. Sein Mörder soll ihm auf einem Fahrrad gefolgt sein und ihm in den Kopf und in den Rücken geschossen haben. Die Polizei hatte einen Verdächtigen festgenommen, der versucht haben soll, die mutmaßliche Tatwaffe in einen Fluss zu werfen. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Bisher hatte die Berliner Staatsanwaltschaft in dem Fall ermittelt.

Der Getötete war im Zweiten Tschetschenienkrieg auf Seiten antirussischer Separatisten der sogenannten Tschetschenischen Republik Itschkerien aktiv. Er ging, wie auch viele andere der Kämpfer, ins Exil und lebte seit 2016 in Deutschland.