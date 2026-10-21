Auf Leipzig folgte Wunstorf: Anfang August schlug am Flughafen Leipzig/Halle ein Anschlag mit einer mit Sprengstoff bestückten Drohne fehl. Nur wenige Wochen später, Mitte September, entdeckte ein Landwirt im niedersächsischen Wunstorf, unweit eines wichtigen Luftwaffenstützpunktes, eher zufällig eine weitere Drohne. Sie ähnelt dem Fluggerät aus Leipzig in der Bauweise und war wohl ebenfalls mit Sprengstoff präpariert.
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Von Florian Flade und Sina-Maria Schweikle, Berlin
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