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VerteidigungspolitikZielscheibe Bundeswehr

Lesezeit: 3 Min.

Rekrutinnen mit einem Ausbilder (Mitte) auf einer Schießanlage der Bundeswehr.
Rekrutinnen mit einem Ausbilder (Mitte) auf einer Schießanlage der Bundeswehr.
Foto: Lorenz Mehrlich, SZ

Ein interner Lagebericht warnt: Russland ist angeblich bereit, deutsche Streitkräfte mit Sabotageanschlägen direkt anzugreifen.

Von Florian Flade und Sina-Maria Schweikle, Berlin

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Auf Leipzig folgte Wunstorf: Anfang August schlug am Flughafen Leipzig/Halle ein Anschlag mit einer mit Sprengstoff bestückten Drohne fehl. Nur wenige Wochen später, Mitte September, entdeckte ein Landwirt im niedersächsischen Wunstorf, unweit eines wichtigen Luftwaffenstützpunktes, eher zufällig eine weitere Drohne. Sie ähnelt dem Fluggerät aus Leipzig in der Bauweise und war wohl ebenfalls mit Sprengstoff präpariert.

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ExklusivAnschlag auf Leipziger Flughafen
:Der enge Draht des Drohnen-Attentäters zum russischen Sabotage-Paten

Oleg L. soll die Logistik des missglückten Sprengstoffanschlags in Leipzig geplant haben. Recherchen enthüllen seine Verbindung zu einem Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU – einem Experten für hybride Attacken.

SZ PlusVon Manuel Bewarder, Jörg Diehl, Florian Flade, Roman Lehberger und Jörg Schmitt

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