Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben eine deutsche Staatsbürgerin wegen Terrorverdachts festgenommen. Die 1969 geborene Frau soll demnach versucht haben, im Auftrag ukrainischer Geheimdienste in der Stadt Pjatigorsk in der Region Stawropol im Föderationskreis Nordkaukasus einen Terroranschlag auszuführen. Ziel sei eine Einrichtung der russischen Strafverfolgungsbehörden gewesen, teilte der FSB nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax mit. Die Frau soll sich in der Nähe der Einrichtung aufgehalten haben.

Wie die Nachrichtenagentur Ria meldete, sei der Anschlag für den Morgen geplant gewesen, um möglichst viele Opfer zu fordern. Der Sprengsatz sollte von einem „Islamisten aus Zentralasien“ aus der Ferne gezündet ‌werden, wodurch die Frau laut Ria getötet worden wäre. Auch der 1997 geborene Mann aus Zentralasien wurde den Angaben zufolge festgenommen.

Im Rucksack der Frau sei eine Bombe entdeckt und dann entschärft worden, hieß es in russischen Medienberichten unter Berufung auf den FSB. In den Meldungen war davon die Rede, dass der Sprengsatz eine Sprengkraft enthalten habe, die 1,5 Kilogramm TNT entsprach.

Beide Verdächtige hätten ein Geständnis abgelegt, teilte der FSB mit. Demnach sollen sie den Sprengsatz über ein Versteck des ukrainischen Geheimdienstes erhalten haben. Beweise dafür veröffentlichte die Behörde nicht.

In Russland gab es seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine wiederholt Attentate, Bombenanschläge und andere Angriffe, bei denen Zivilisten oder Uniformierte getötet wurden. Der FSB meldet zudem immer wieder angeblich verhinderte Terroranschläge und Festnahmen von Verdächtigen, denen Verbrechen im Auftrag ukrainischer Geheimdienste vorgeworfen werden.