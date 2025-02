Russlands Präsident will den Westen ins Chaos stürzen, vor allem: Deutschland. Wie und mit wessen Hilfe, das beschreiben Ex-BND-Vizepräsident Arndt Freytag von Loringhoven und Leon Erlenhorst in einem Buch, das als Handreichung taugt.

Rezension von Christoph Koopmann

Es gibt diesen Satz, den Steve Bannon mal gesagt haben soll, ehemals Chef der Fake-News-Schleuder Breitbart und ehemals Donald Trumps Chefstratege. Die Demokraten seien egal, soll er gesagt haben, der wahre Feind seien die Medien. Und der Weg, mit ihnen fertigzuwerden: „Flood the zone with shit.“ Alles mit Scheiße fluten. Also so viele Halbwahrheiten und Lügen verbreiten, bis die Leute nicht mehr entscheiden können, was wahr ist und was falsch. Und anfangen, allen möglichen shit zu glauben.