13. September 2018, 18:50 Uhr Russland Der Kirchturm war's

Die Skripal-Verdächtigen bezeichnen sich als Touristen. Sie seien nach Salisbury gefahren, um die dortige Kathedrale zu besichtigen.

Von Julian Hans , Moskau

Einen Tag nachdem Wladimir Putin die im Fall Skripal gesuchten Russen aufgefordert hat, an die Öffentlichkeit zu gehen, haben zwei Männer dem staatlichen Auslandssender RT ein Interview gegeben. Sie erklärten, sie seien die Gesuchten, und es sei alles ein Missverständnis.

Die Männer, die sich als Alexander Petrow und Ruslan Boschirow vorstellten, haben äußerlich große Ähnlichkeit mit den Personen, die auf den Aufnahmen der Überwachungskameras aus Salisbury und vom Londoner Flughafen Heathrow zu sehen sind. Ihre Erzählung unterscheidet sich allerdings grundlegend von der Version, die die britischen Strafverfolgungsbehörden als Ergebnis monatelanger Ermittlungen zum Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia vorgestellt hatten.

Ursprünglich seien sie mit dem Plan nach London gereist, "einen drauf zu machen", erzählten sie in dem knapp eine halbe Stunde dauernden Interview mit der RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan. Doch dann sei das Wetter so schlecht gewesen und es habe Verkehrschaos geherrscht. Deshalb hätten sie sich entschlossen, mit dem Zug in das 140 Kilometer entfernte Salisbury zu fahren. "Freunde von uns hatten uns schon vor langem empfohlen, diese wunderbare Stadt zu besuchen", sagte der Mann, der sich als Petrow vorstellte. Besonders die Kathedrale mit ihrer 123 Meter hohen Kirchturmspitze und der berühmten Uhr hätten es ihnen angetan.

In Salisbury habe dann aber an jenem 3. März so viel Schnee gelegen, dass die beiden russischen Männer ihr Vorhaben aufgaben. Als am nächsten Tag das Wetter besser war, hätten sie es dann zu Ende gebracht.

Möglicherweise seien sie bei ihrem Spaziergang auch am Haus der Skripals vorbeigekommen. Den Namen Skipal hätten sie überhaupt zum ersten Mal gehört, nachdem ihre Fotos auf den Fahndungslisten der Briten aufgetaucht sind "und dieser ganze Albtraum für uns begann". Allerdings war der Name seit dem Anschlag mit dem Kampfstoff Nowitschok schon seit einem halben Jahr weltweit verbreitet worden, auch in den russischen Medien.

Womit verdienen die beiden ihren Lebensunterhalt? Mit Sportlernahrung, sagen sie

Im Interview bestritten die Männer auch, Angehörige des russischen Militärgeheimdienstes GRU zu sein. London geht davon aus, dass es sich bei den russischen Allerweltsnamen Boschirow und Petrow um Aliasnamen handelt. Nach eigenen Angaben verdienen die Männer ihren Lebensunterhalt mit dem Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler.

Die Darstellung der britischen Polizei, sie hätten den Kampfstoff in einem Parfümfläschchen mitgebracht, um ihn auf die Türklinke der Skripals aufzutragen, wiesen die beiden zurück: "Normale Männer haben kein Frauenparfüm dabei", erklärten sie. Jeder Polizist hätte bei einer Straßenkontrolle doch gleich Verdacht geschöpft. Derzeit wünschten sie sich nur noch Ruhe - und eine Entschuldigung aus London.

Doch von dort kam das Gegenteil. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May sagte, "die Lügen und unverhohlenen Erfindungen in dem Interview mit einem staatlichen russischen Fernsehsender sind eine Beleidigung der Intelligenz der Öffentlichkeit".