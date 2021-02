Russland:Mehr als 1000 Festnahmen bei Protesten

Nach dem Urteil gegen den Kremlgegner Alexej Nawalny haben am Dienstagabend in Moskau und St. Petersburg Tausende demonstriert. Die Bundeskanzlerin fordert Nawalnys Freilassung und verurteilt die Gewalt gegen Demonstrierende.

Bei den Protesten in Russland gegen die Verurteilung des Kremlgegners Alexej Nawalny hat es in der Nacht zum Mittwoch mehr als 1000 Festnahmen gegeben. Das berichtete das Portal ovd-info, das die Zahl der Festgenommenen dokumentierte.

Nach Angaben der Menschenrechtler kamen allein in der Hauptstadt Moskau mehr als 850 Menschen in Polizeigewahrsam. In St. Petersburg im Norden des Landes waren es demnach mehr als 170. Bereits während der Gerichtsverhandlung am Dienstag gab es viele Festnahmen.

Ein Gericht in Moskau hatte den Oppositionellen am Abend zu dreieinhalb Jahren Straflagerhaft verurteilt, weil er aus Sicht der Richterin mehrfach gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren von 2014 verstoßen hat. Nach Darstellung seiner Anwälte wird ihm womöglich ein früherer Hausarrest angerechnet. Dann müsste er zwei Jahre und acht Monate in ein Straflager.

Nach der Urteilsverkündung gab es vor allem in Moskau und St. Petersburg Proteste von Tausenden Nawalny-Unterstützern. Die Sicherheitskräfte gingen mitunter gewaltsam gegen sie vor. Erst am vergangenen Sonntag hatte es Menschenrechtlern zufolge landesweit mehr als 5500 Festnahmen bei Demonstrationen für Nawalny gegeben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem Urteil Nawalnys Freilassung gefordert. "Das Urteil gegen Alexey Nawalny ist fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. @navalny muss sofort freigelassen werden", zitierte Regierungssprecher Steffen Seibert die Kanzlerin am Dienstagabend auf Twitter. Und weiter: "Die Gewalt gegen friedliche Demonstranten muss aufhören."