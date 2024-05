Putin in China:Besuch beim großen Bruder

Putin in China

Wenn Wladimir Putin am Donnerstag in Peking von Xi Jinping empfangen wird, dürfte viel von Freundschaft die Rede sein - doch vor allem ist Russland von China wirtschaftlich abhängig.

Von Florian Müller, Peking

Mitte Mai findet wieder die "Metalloobrabotka" in Moskau statt, die laut eigenen Angaben "größte Messe in Osteuropa und den GUS-Staaten für die weltweite Werkzeugmaschinenindustrie". Doch die Welt der Werkzeugbauer, die noch in Russland ausstellen wollen, ist klein geworden: 2019 waren laut Ausstellungskatalog noch Firmen aus 34 Ländern dabei, darunter auch Dutzende deutsche Firmen. Dieses Jahr werden wohl nur noch acht Länder vertreten sein, kein einziger Deutscher - zumindest nicht unter deutscher Flagge. Stattdessen dominieren nun Firmen aus China.