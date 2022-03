Von Kai Strittmatter, Vilnius

Die beiden starken Männer Chinas und Russlands Hand in Hand, kurz vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking: Als Xi Jinping und Wladimir Putin sich vor genau einem Monat in Chinas Hauptstadt trafen, da gingen die Bilder um die Welt. Und sie trugen eine Botschaft, die Xi Jinping in diese Worte fasste: Die russisch-chinesische Freundschaft, sagte Xi, kenne "keine Grenzen".