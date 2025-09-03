Es läuft für Wladimir Putin, und der Weg führt ihn noch weiter heraus aus der Isolation. Schon allein die russische Zeitung Komsomolskaja Prawda hat Mühe, all die Bilder aus China zu sortieren, auf denen der Kremlchef aus einer Limousine steigt, über den roten Teppich läuft, Hände von Staats- und Regierungschefs schüttelt.
- Putin traf in China Xi Jinping, Modi, Kim Jong-un und europäische Politiker, nachdem er sich vor zwei Wochen bereits mit Trump in Alaska getroffen hatte.
- Russland und China unterzeichneten ein Memorandum für eine zweite Gas-Pipeline "Kraft Sibiriens 2", über Preise und Baubeginn muss aber noch verhandelt werden.
- China kann bei den Gasgeschäften den Preis erheblich drücken, da Russland wegen EU-Sanktionen dringend neue Abnehmer für die Kriegsfinanzierung braucht.
Der Kremlchef hat gerade einen Lauf: Nach dem Treffen mit Trump in Alaska zeigen die Auftritte in China, dass er nicht mehr isoliert ist. Doch welchen Ertrag die Geschäfte mit Peking bringen, ist längst nicht ausgemacht.
Von Frank Nienhuysen
Militärparade in Peking:Worte des Friedens, Panzer und Atomraketen
China feiert das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren mit seiner bislang größten Militärparade – unter den Augen des Präsidenten Xi und seiner Kollegen aus Russland, Nordkorea und Iran. Die Show ist vor allem eine Botschaft an den Westen.
