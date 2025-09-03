Russland Gute Tage für Wladimir Putin 3. September 2025, 16:36 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Diplomatischer Triumph: Putin am Mittwoch in Peking. (Foto: Sergey Bobylev/AFP)

Zusammenfassung Putin traf in China Xi Jinping, Modi, Kim Jong-un und europäische Politiker, nachdem er sich vor zwei Wochen bereits mit Trump in Alaska getroffen hatte.

Russland und China unterzeichneten ein Memorandum für eine zweite Gas-Pipeline "Kraft Sibiriens 2", über Preise und Baubeginn muss aber noch verhandelt werden.

China kann bei den Gasgeschäften den Preis erheblich drücken, da Russland wegen EU-Sanktionen dringend neue Abnehmer für die Kriegsfinanzierung braucht. Von der Redaktion überprüft Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI. Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Mehr Feedback geben

Der Kremlchef hat gerade einen Lauf: Nach dem Treffen mit Trump in Alaska zeigen die Auftritte in China, dass er nicht mehr isoliert ist. Doch welchen Ertrag die Geschäfte mit Peking bringen, ist längst nicht ausgemacht.

Von Frank Nienhuysen

