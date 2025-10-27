Warum Atomwaffenspezialisten von dem atomar betriebenen Marschflugkörper „Burewestnik“ wenig halten, obwohl er theoretisch unendlich weit fliegen kann.

Russland hat den experimentellen, atomar betriebenen Marschflugkörper Burewestnik erfolgreich getestet. Das jedenfalls erklärte der russische Präsident Wladimir Putin in einem Gespräch mit seinem Generalstabschef Waleri Gerassimow; der Kreml veröffentlichte am Sonntag ein Video des Treffens. Beweise, dass der Test vom 21. Oktober tatsächlich erfolgreich verlaufen ist, wurden nicht vorgelegt.