Wladimir Putin nutzte den letzten Tag seines Gipfels für einen Aufritt in ganz großer Runde. In den Hallen des Kasaner Messegeländes moderierte er ein Treffen mit Delegationen aus mehr als zwei Dutzend Staaten und nannte das Ganze „Brics outreach“, weil die Runde weit über die neun offiziellen Mitglieder hinausreichte. Sie alle waren zum dreitägigen Brics-Gipfel nach Kasan gereist, zur größten internationalen Konferenz in Russland seit Putins offenem Angriff auf die Ukraine – der Machthaber konnte also vom großen runden Tisch aus sein gewünschtes Signal senden: Dass sein Russland zu einer Weltmehrheit gehört, die den Westen übertrumpfen kann.

Der russische Präsident sprach in Kasan immer wieder von einer neuen „multipolaren“ Weltordnung und einer „globalen Mehrheit“, die sich um ihn herum versammelt habe. Mit antiwestlicher Rhetorik hielt sich Putin aber auffällig zurück. Auch weil er weiß, dass nicht jedes Brics-Mitglied sich in allen Fragen auf seine Seite und damit gegen die USA stellen möchte. Der Kremlherrscher selbst lässt keinen Zweifel daran, dass er Brics gern zum Gegengewicht zum Westen ausbauen und neue Mitglieder aufnehmen würde. Putin setzt darauf, dass der Teil der Welt, der wegen des Ukraine-Kriegs nicht mehr mit ihm verkehren möchte, früher oder später in die Minderheit gerät.

Zur Ukraine brachte Putin seine übliche 180-Grad-Verkehrung der Tatsachen vor

Seit Jahren schon propagiert er die eigene Person vor allem gegenüber südamerikanischen, afrikanischen und asiatischen Länder als politische Kraft, die sie von einer durch Washington dominierten Weltordnung befreien könne. Der Übergang zu mehr Gerechtigkeit, behauptete er nun am runden Tisch in Kasan, werde durch Kräfte behindert, die es gewohnt seien, „in der Logik der Herrschaft über alles zu denken und zu handeln.“ Jeder verstand, wen er damit meinte.

Der Übergang zum Thema Krieg war dann fließend. Putin klagte in gewohnter Manier über die Sanktionen gegen sein Land und warf dem Westen vor, die Ukraine zu instrumentalisieren, um Russlands Sicherheit zu bedrohen. Es ist seine übliche 180-Grad-Verkehrung der Tatsachen, dieses Mal vor besonders großem Publikum. Mit am Tisch saß auch UN-Generalsekretär António Guterres, der für seine Reise nach Kasan nicht nur von der Ukraine kritisiert wurde. Später am Tag war ein Treffen mit ihm und dem Gastgeber geplant, ganz am Ende von Putins Gipfelprogramm.

Es war nicht Guterres’ erster Besuch in Russland seit Kriegsbeginn, er war im April 2022 zuletzt in Moskau. In Kasan blieb sein öffentlicher Redebeitrag recht allgemein: „Wir brauchen überall Frieden“, sagte Guterres und zählte den Gazastreifen, Libanon, Sudan und die Ukraine auf, legte aber noch kurz nach. Vor allem in der Ukraine sei ein gerechter Friede „im Einklang mit der UN-Charta, internationalem Recht und den Resolutionen der UN-Vollversammlung“ notwendig. Die Vereinten Nationen sind eine der internationalen Organisation, denen die Brics-Länder vorwerfen, einen großen Teil der Welt zu benachteiligen.

Das Gipfelpapier enthält auf 35 Seiten luftige Ziele und viele Beschwerden

Die meisten Brics-Staaten haben allerdings keinen Grund zu der Sorge, international übersehen zu werden. Mit China und Indien gehören die bevölkerungsreichsten Länder der Welt zum Bündnis, dazu kommen Russland, Brasilien, Südafrika; als neue Mitglieder waren erstmals Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate beim Gipfel. Dessen Abschlussdokument ist 32 Seiten lang, eine Sammlung aus Beschwerden und luftigen Zielen, ohne konkrete Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele zu nennen.

Die Lage „rund um die Ukraine“ wird erwartungsgemäß kurz und sehr allgemein abgehandelt. Die Staaten hätten ihre eigenen „nationalen Standpunkte“ in dieser Frage, steht dort nur, kein Wort von Angriff oder Besetzung – ein Erfolg für den Kreml. Ganz anders liest sich der deutlich längere Absatz zum Gaza-Krieg, in dem die „israelische Militäroffensive“ verurteilt wird, die zu Gewalt in Gaza und dem Westjordanland sowie zum Tod von Zivilisten geführt habe. Allein diese beiden Absätze einander gegenüberzustellen, sagt viel darüber aus, wer mit am Tisch saß.

Mit am Tisch: der türkische Präsident Erdoğan, einziger Vertreter eines Nato-Lands

Putin hat den Gipfel genutzt, um seine Sicht auf den Krieg gegen die Ukraine zu verbreiten, in drei Tagen führte er Einzelgespräche mit 17 Staats- und Regierungschefs. Immer habe der Präsident dabei die Ukraine angesprochen, sagte sein Sprecher Dmitri Peskow, und „den Widerwillen der ukrainischen Seite, irgendwelche Verhandlungen durchzuführen“ betont. Putin habe auch die „sehr, sehr positive Dynamik für die Streitkräfte Russlands an der Front“ herausgehoben.

Neben der Gewinnung neuer Mitglied war Putin in Kasan noch ein anderer Punkt besonders wichtig: Er wollte die Arbeit an einem vom Dollar unabhängigen Zahlungssystem fortsetzen. In beiden Punkten konnte er bis zum Abend des dritten Tages keine konkreten Fortschritte verweisen. Schon die neun aktuellen Brics-Länder sind derart heterogen in ihrer Ideologie, ihren politischen Systemen, wirtschaftlichen Interessen und ihrer Beziehung zum Westen, dass jeder Beschluss mit praktischen Konsequenzen schwierig ist.

Mit am Tisch saß am Donnerstag auch Recep Tayyip Erdoğan, als einziger Vertreter eines Nato-Staats. Die Türkei hat ihren Antrag auf Mitgliedschaft bereits eingereicht, wie andere Brics-Staaten dürfte Erdoğan den Verbund als Ergänzung, nicht als Alternative zu westlichen Bündnissen betrachten. Die Türkei hat sich den Sanktionen gegen Moskau nicht angeschlossen, liefert gleichzeitig aber Waffen in die Ukraine. An dem großen Brics-Plus-Tisch am Donnerstag war die einzige Gemeinsamkeit vielleicht, dass sich alle etwas mehr Unabhängigkeit vom Westen wünschte, jeder auf seine Weise.