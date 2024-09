Beim bislang größten ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist mindestens ein Mensch getötet und Dutzende Gebäude sind schwer beschädigt worden. Wegen der Luftattacken fanden auf drei Flughäfen der russischen Hauptstadt für sechs Stunden keine Starts und Landungen statt. Die russische Luftverkehrsbehörde Rosawiazija teilte mit, dass der Betrieb nur am größten Hauptstadt-Flughafen Scheremetjewo weiterlief. Durch die Angriffe seien mindestens zwei Hochhäuser im Stadtteil Ramenskoje beschädigt worden und dabei Brände ausgebrochen, teilte Moskaus Gouverneur Andrej Worobjow mit, dabei sei eine Frau gestorben, drei Menschen seien verletzt worden. Laut russischen Angaben wurden im Gebiet von Moskau mehr als 20 Drohnen abgeschossen. Insgesamt habe die Luftabwehr 144 Drohnen der Ukraine über neun russischen Regionen zerstört, berichteten am Dienstag russische Agenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Ukrainische Behörden wiederum melden, bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen seien in der Ukraine mindestens drei Menschen verletzt worden. Gebäude seien beschädigt und Brände ausgelöst worden. Die Luftabwehr habe bei dem nächtlichen Angriff 38 von 46 russischen Drohnen über 13 Regionen abgeschossen, teilt die Luftwaffe mit. Russland habe auch zwei Raketen eingesetzt, auch Energieanlagen seien attackiert worden. Im ostukrainischen Donezk-Gebiet erobert das russische Militär nach eigenen Angaben vier weitere Ortschaften.