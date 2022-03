Von Georg Mascolo, Berlin

Sitzung 8991 des UN-Sicherheitsrats in New York hat alle Aussichten, als ein Tiefpunkt in die Geschichte dieses Organs einzugehen. Man kann wahrlich nicht sagen, dass an dem großen Hufeisen-Tisch immer nur Wahres gesprochen wurde. Aber der Auftritt des Ständigen Vertreters der Russischen Förderation, Wassili Nebensja, am 11. März dieses Jahres ragt nach allen bisher bekannten Fakten heraus. Noch immer ringen deutsche und US-Diplomaten um Fassung. Eine üble Lügengeschichte, so ihr Urteil, selbst für den in diesen Zeiten unter Vollast fahrenden russischen Propaganda-Apparat.