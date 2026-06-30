Moskauer Autofahrer sind an lange Staus und preiswertes Benzin gewöhnt. Das eigene Auto ist in Russland Statussymbol, Parkplatznot und Rushhour nehmen die Großstädter stoisch hin. Wenn sich die Staus aber plötzlich vor den Tankstellen bilden, Benzinpreise in die Höhe steigen, dann ist es vorbei mit der Gelassenheit. Seit zwei Tagen herrsche eine Treibstoffkrise in Moskau, sagt ein Taxifahrer erregt in seine Handykamera, eines von vielen wütenden Selfie-Videos, die man jetzt im Internet findet. Sie zeigen lange Warteschlangen vor Moskauer Tankstellen.