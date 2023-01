Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist überzeugt, dass Russland mit friedlichen Angeboten nicht beizukommen ist. "Putin will die Menschen in der Ukraine brechen oder vernichten," sagte sie dem Hauptstadt-Newsletter "Berlin.Table". Sie verstehe den Wunsch jener, die sich danach sehnten, dass "bitte einfach nur die Waffen schweigen" sollen. "Aber dahinter steckt ja, dass man bereit wäre, einen russischen Diktatfrieden einfach so zu akzeptieren", sagte Baerbock. Die Grüne gab zu, dass es Versäumnisse in der deutschen Russlandpolitik gegeben habe: "Wir müssen ehrlich sagen: Unsere osteuropäischen Nachbarn haben uns immer wieder gewarnt. Das ist der Punkt, den wir in Deutschland selbstkritisch reflektieren müssen." So sei es ein Fehler gewesen, die Ostseepipeline Nord Stream 2 zu einem rein wirtschaftlichen Projekt deklariert zu haben.