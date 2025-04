Bei einem Bombenanschlag ist laut russischen Behörden Generalleutnant Jaroslaw Moskalik getötet worden. Der leitende Mitarbeiter des russischen Generalstabs sei bei einer Explosion eines Autos ums Leben gekommen, teilte das Ermittlungskomitee mit. Die Detonation im Moskauer Vorort Balaschicha sei durch einen selbstgebauten Sprengsatz ausgelöst worden. Ranghohe Offiziere in Moskau und Propagandisten sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer wieder Ziele von Anschlägen. Im Dezember kam der prominente General Igor Kirillow bei einem Anschlag vor seinem Wohnhaus ums Leben. Ermittler stuften die Explosion eines Elektrorollers, bei der auch Kirillows Adjutant starb, als Terrorangriff ein. Der ukrainische Geheimdienst bekannte sich zu der Tat. Der nun getötete Moskalik gehörte in der Vergangenheit mehreren hochrangigen russischen Delegationen an.