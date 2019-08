9. August 2019, 18:51 Uhr Russland Aufruf zu Protesten

Das Team von Kremlkritiker Alexej Nawalny will nach mehreren Hausdurchsuchungen weiter zu Protesten in der russischen Hauptstadt aufrufen. "Wir arbeiten weiter - Durchsuchungen können uns nicht einschüchtern", schrieb das Team an seine Unterstützer. Zuvor hatte die Polizei das Büro des sogenannten Fonds zur Korruptionsbekämpfung durchsucht. Zudem wurden Konten der Stiftung und zahlreicher Unterstützer eingefroren. Nawalny und sein Team organisieren seit Wochen Proteste für freie Wahlen zum Stadtparlament am 8. September.