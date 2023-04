Anschlag in Sankt Petersburg

Einsatzkräfte stehen am Ort des Anschlags in Sankt Petersburg. der dem russischen Kriegsberichterstatter Wladlen Tatarskij galt.

Von Frank Nienhuysen

Darja Trepowa steht vor einer hellbraunen Tapete, sie trägt eine weiße Bluse, die dunkelblonden Haare soll sie sich kurz vor dem Attentat abgeschnitten haben. "Verstehst du, weshalb du festgenommen wurdest?", fragt sie ein duzender, nicht zu sehender Mann in dem Telegram-Video. Sie antwortet: "Ich würde sagen, weil ich an dem Ort war, an dem Wladlen Tatarskij getötet wurde." Sie habe die Büste mitgebracht, die dann explodiert sei. Auf die Frage, wer sie ihr vorher übergeben habe, seufzt Trepowa und fragt: "Kann ich das etwas später sagen?" Nach 23 Sekunden ist das Video zu Ende.