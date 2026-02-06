Moskau wirft der Ukraine eine Beteiligung am Attentat auf den stellvertretenden Chef des russischen Militärgeheimdienstes GRU, Wladimir Alexejew, vor. „Dieser Terrorakt hat erneut die Ausrichtung des Selenskij-Regimes auf ständige Provokationen bestätigt, die wiederum darauf zielen, den Verhandlungsprozess zu untergraben“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow. Die russische Führung werde darüber entscheiden, wie sich der Anschlag auf den Verhandlungsprozess auswirke. Alexejew, wurde nach Behördenangaben in einem Wohnhaus im Nordosten Moskaus angeschossen und schwer verletzt. Der Täter ist demnach auf der Flucht. Es ist nicht der erste Anschlag auf einen hochrangigen Militär in Russland. Russland verurteilt dies stets als Terrorismus. Alexejew Der General sei in seinem Wohnhaus vor dem Fahrstuhl mehrmals in den Rücken geschossen worden, berichtete der den russischen Sicherheitsorganen nahestehende Telegramkanal Mash. Mindestens drei Kugeln hätten ihn getroffen. Öffentlich zugänglichen Angaben nach wurde Alexejew im Gebiet Winnyzja in der heutigen Ukraine geboren. Seine in Sowjetzeiten beginnende militärische Karriere hat er aber in Russland verbracht. Nach Medienberichten war er nach Beginn des von Wladimir Putin befohlenen Kriegs gegen die Ukraine auch für die Aufstellung und Organisation sogenannter Freiwilligenbataillonen mitverantwortlich. In Kiew wird er zudem wegen der Bereitstellung von Daten für die Luftschläge gesucht, bei denen auch mehrfach zivile Objekte zerstört wurden und Zivilisten ums Leben kamen. Auf westlichen Sanktionslisten steht er seit Jahren unter anderem wegen des Vorwurfs der Organisation von Cyberkriminalität und der Verbreitung des Nervenkampfstoffs Nowitschok im Zuge der Affäre um die versuchte Tötung des übergelaufenen Geheimdienstagenten Sergej Skripal in Großbritannien.