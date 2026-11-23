Innerhalb der Nato kursiert ein Szenario, wonach die Stationierung einer Nuklearwaffe im Orbit unmittelbar bevorsteht. Es wäre der Höhepunkt eines Wettrüstens im Weltall – und Deutschland ist schlecht vorbereitet.

Russland plant offenbar noch in diesem Jahr die Stationierung einer Atomwaffe im Weltraum. Davon gehen nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR westliche Geheimdienste und Militärs aus, darunter auch die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst. Demnach planen die Russen, einen mit nuklearem Sprengstoff bestückten Satellit ins All zu schießen. Unter einigen Nato-Staaten wurden kürzlich Meldungen ausgetauscht, wonach es dazu noch in diesem Jahr kommen könne. In den vergangenen Wochen sollen Bundeswehrexperten bereits wichtige Politiker über die russischen Pläne informiert haben, darunter auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).