Die russische Führung weist einen Medienbericht zurück, wonach der Chef der Wagner-Söldner, Jewgenij Prigoschin, russische Stellungen nahe Bachmut an den ukrainischen Geheimdienst verraten wollte. Das scheine eine Fälschung zu sein, erklärt das Präsidialamt in Moskau. Die Washington Post hat unter Berufung auf Dokumente des US-Geheimdienstes berichtet, Prigoschin habe den Verrat russischer Stellungen im Gegenzug für einen Rückzug der ukrainischen Streitkräfte aus der umkämpften Stadt Bachmut angeboten. Prigoschin selbst bezeichnet den Bericht als Unsinn. Die Zeitung bezog sich in ihrem Bericht auf durchgesickerte Dokumente des US-Geheimdienstes, die auf der Plattform Discord aufgetaucht waren. Für das Angebot von Ende Januar habe Prigoschin seine Kontakte zum ukrainischen Militärgeheimdienst genutzt.