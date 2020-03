Detailansicht öffnen Außerhalb sitzen die Menschen nun scharenweise im Grünen, und im Zentrum Moskaus, hier vor der Basilius-Kathedrale, herrscht Leere. (Foto: Shamil Zhumatov/Reuters)

Wochenende und Sonnenschein, normalerweise wäre der Gorki-Park überlaufen. Nun sperren ihn Zäune ab, die Innenstadt wirkt ausgestorben, obwohl in Moskau bislang keine generelle Ausgangssperre gilt. Stattdessen hat der Präsident allen eine Woche Urlaub verordnet. Außerhalb des Zentrums sitzen die Menschen in Scharen im Grünen und grillen, das zeigen Fotos im Netz, trotz Corona-Krise.

In einer Zeit, in der Menschen weltweit verunsichert sind, kommen in Russland die üblichen Ungereimtheiten hinzu. Jeder spürt, dass etwas nicht stimmt. Doch wie schlimm es ist, dazu gibt es widersprüchliche Theorien. Die offizielle lautet, dass Russland die Pandemie besser im Griff habe als andere Staaten. Bis Sonntag gab es offiziell 1534 Infizierte und acht Todesfälle. Sehr viele im Vergleich zu den Zahlen vor einer Woche. Sehr wenig, vergleicht man sie mit anderen Ländern.

Wahrscheinlich ist, dass auch die staatlichen Stellen das Ausmaß der Krise nicht überblicken. Offensichtlich ist, dass der Kreml dennoch die Deutungshoheit über die Lage behalten möchte. Wer der offiziellen Darstellung widerspricht, riskiert Strafen. So wie Anastassija Wassiljewa, die die Gewerkschaft "Allianz der Ärzte" leitet und mitunter als Hausärztin des Kremlkritikers Alexej Nawalny aufritt. In Online-Videos ruft sie Mediziner dazu auf, offen über das Ausmaß der Pandemie zu sprechen. "Ich wurde gerade von der Kriminalpolizei angerufen", sagt sie in einem Video. "Man will mich verhören, weil ich meine, dass es in Russland viel mehr Fälle des Coronavirus gibt, als die Behörden sagen."

Vor etwa einer Woche erklärte die zuständige Aufsichtsbehörde, mehrere Medien hätten "falsche Informationen" über das Coronavirus veröffentlicht und damit die "öffentliche Ordnung und öffentliche Sicherheit" gefährdet. Ihnen droht nach dem neuen "Fake-News"-Gesetz eine Strafe von bis zu 500 000 Rubel, etwa 5700 Euro. Betroffen ist auch der Radiosender Echo Moskwy wegen eines Interviews mit dem Politologen Walerij Solowej. Der spricht darin von mehr als tausend Corona-Toten - zu einer Zeit, in der es laut Behörden noch kein einziges Opfer gab. Eine Frau, die mit dem Virus infiziert war und vor zehn Tagen in Moskau starb, hielt man zunächst aus der Statistik heraus. Offizielle Todesursache war ein Blutgerinnsel. Bis vergangenen Mittwoch lag die Zahl der russischen Corona-Toten daher bei Null. Wenn man Solowej heute fragt, spricht er bereits von 2600 Opfern. Die Information, sagt er, stamme aus einem internen Bericht an die Regierung, eine Quelle habe sie ihm zugespielt. Sein Interview musste der Sender aus dem Netz löschen.

Die Zweifel kann der Kreml nicht wegwischen, etwa über die ungewöhnlich häufigen Fälle von Lungenentzündung. Bereits Mitte März veröffentlichte die Wirtschaftszeitung RBK Zahlen vom Statistikamt: Demnach sollen im Januar dieses Jahres um 37 Prozent mehr Menschen an Lungenentzündung erkrankt sein als im Januar 2019. Allerdings: Auf ganz Russland bezogen macht der Anstieg nur noch drei Prozent aus. Das Moskauer Gesundheitsamt erklärte sogar, dass die Zahl der Erkrankten dieses Jahr gesunken sei.

Niemand kann wirklich erklären, warum es in Russland bisher so wenig Corona-Fälle gibt. Vielleicht war der Test nicht sensibel genug, das ist eine Theorie. Eine andere ist, dass Russland seine Grenzen zu China früh genug geschlossen hat. Wahrscheinlich ist die Mehrheit der Infizierten bisher nicht getestet worden. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sagte kürzlich: Die meisten Menschen, die aus dem Ausland gekommen seien, säßen in Quarantäne zu Hause, ungetestet. "Sie fühlen sich gut, zum Glück, sie sollten dort bleiben. Aber viel mehr Menschen sind krank." Nikolai Malyschew, der zuständige Infektionsspezialist der Stadt, erklärte, man bereite sich auf eine "explosive Entwicklung" vor, auf eine Art "Kernreaktion".

Die unterschiedlichen Botschaften verunsichern die Menschen. Viele wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Ferien für alle? Auch da ist der Kreml zurückgerudert. Wer von zu Hause aus arbeiten könne, solle das auch in der freien Woche tun, hieß es nun. Auf nichts scheint mehr Verlass.