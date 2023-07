Treffen in Sankt Petersburg

Azali Assoumani, Präsident der Komoren und in diesem Jahr Vorsitzender der Afrikanischen Union, ist einer von 21 Staats- und Regierungschef, die in Sankt Petersburg erwartet wurden.

Von Silke Bigalke und Paul Munzinger, Moskau/Kapstadt

Gut möglich, dass Wladimir Putin leise mitzählt, wenn er an diesem Donnerstag seine Ehrengäste auf dem Russland-Afrika-Gipfel begrüßt. Die Messlatte liegt bei 43, so viele afrikanische Staats- und Regierungschefs waren 2019 zum ersten Treffen dieser Art nach Sotschi gepilgert. Längst ist klar: Dieses Jahr werden deutlich weniger von ihnen Putins Einladung nach Sankt Petersburg folgen. Doch der russische Präsident ist geübt darin, Zahlen, die gegen ihn sprechen, in Erfolge umzudeuten.